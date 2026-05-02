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Homem é detido na Áustria, acusado de envenenar comida para bebês

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AFP
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Repórter
02/05/2026 14:53

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Um homem suspeito de ter envenenado potes de papinha para bebês com veneno para rato, supostamente para chantagear a fabricante alemã HiPP, foi detido na Áustria neste sábado (2), anunciou a polícia, citada pela agência austríaca APA.

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Segundo a direção da polícia da região de Burgenland, ao sul de Viena, o suspeito tem 39 anos. Sua identidade não foi revelada até o momento. A polícia tampouco informou onde foi detido.

Ele foi acusado de pôr deliberadamente em risco a segurança pública e de tentativa de lesões graves.

As autoridades alemãs também estão investigando este caso por suspeitas de extorsão contra a fabricante HiPP.

Segundo a polícia da Baviera, que coordena as investigações, foram encontrados cinco potes com comida envenenada antes de ser consumida na Áustria, na República Tcheca e na Eslováquia.

Um pote comprado em um supermercado da rede Spar em Eisenstadt, capital de Burgenland, também foi encontrado em 18 de abril. O recipiente continha 15 microgramas de veneno para rato.

Em meados de abril, a HiPP pediu a retirada de forma preventiva de recipientes potencialmente contaminados na Áustria.

Os alertam afetam sobretudo um frasco de 190 gramas de "purê de verduras de cenoura e babata".

Outro pote, vendido na mesma filial do Spar em Eisenstadt e também suspeito de ter sido contaminado com veneno para rato, ainda não foi encontrado.

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jpl/jmo/jvb/meb/mvv

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