Milei assiste a exercício militar com EUA a bordo do porta-aviões USS Nimitz

O presidente da Argentina, Javier Milei, assistiu, nesta quinta-feira (30), a uma jornada das atividades militares conjuntas com os Estados Unidos a bordo de um porta-aviões americano nos mares do Atlântico Sul, em um novo sinal de aproximação de seu governo com Washington.

Milei visitou o porta-aviões USS Nimitz da Marinha americana ao lado de seu ministro da Defesa, Carlos Presti, e autoridades militares, "em um exercício que fortalece a cooperação, a interoperabilidade e o trabalho conjunto" de ambos os países, informou a pasta de Defesa no X.

O governo compartilhou fotos que mostram Milei e sua irmã Karina ao lado do embaixador dos Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo da embarcação de 333 metros de comprimento e quase 77 de largura máxima.

"A presença do presidente Milei nos recorda que estamos em uma nova era de relação bilateral, avançando para além da mera cooperação, rumo a um alinhamento estratégico profundo", disse o embaixador em um comunicado.

Os exercícios conjuntos estão ocorrendo na zona econômica exclusiva da Argentina durante a passagem do USS Nimitz e do contratorpedeiro USS Gridley pelo Atlântico Sul, conforme um decreto de Milei.

Estas manobras são parte do chamado Passing Exercise (Passex) 2026, um exercício que aproveita o trânsito de uma ou mais unidades de guerra estrangeiras pelo litoral marítimo argentino.

O governo de Milei também autorizou a entrada em território argentino de equipamentos e pessoal das forças armadas dos Estados Unidos para o exercício conjunto 'Daga Atlântica', que começou em 21 de abril e se estenderá até 12 de junho.

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