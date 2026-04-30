Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Congresso debate PL da dosimetria, que pode reduzir pena de Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/04/2026 14:33

compartilhe

SIGA

O Congresso pode infringir, nesta quinta-feira (30), uma segunda derrota em menos de 24 horas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se decidir avançar com o Projeto de Lei da Dosimetria, que reduziria a pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pela primeira vez em mais de cem anos, o Senado rejeitou, na quarta-feira, o candidato do presidente à Suprema Corte, o advogado-geral da União Jorge Messias, em uma vitória para a oposição a menos de seis meses para as eleições presidenciais.

Em janeiro, Lula vetou o PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado, aprovado pelo Congresso, de maioria conservadora, no fim de 2025.

O projeto de lei introduz alterações na forma de calcular as penas de prisão que beneficiariam o ex-presidente Bolsonaro (2019-2022) e outros condenados pela tentativa de golpe de Estado contra Lula.

"Estamos aqui hoje trabalhando para a derrubada desse veto", disse no plenário o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente e candidato da direita para enfrentar Lula nas eleições de outubro.

O senador pediu "mais amor" a seus adversários durante uma sessão, em meio a gritos, ofensas e farpas tanto de governistas quanto de opositores, que obrigaram o presidente do plenário a silenciar os microfones várias vezes.

O Supremo Tribunal Federal sentenciou a mais de 27 anos de prisão o ex-presidente Bolsonaro (PL), de 71 anos, por tentar se manter no poder após perder as eleições para Lula em 2022.

A redução de penas também favoreceria as pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas destruíram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no que o STF interpretou como parte da trama golpista.

Aquele dia "não foi um ato espontâneo. Foi uma clara tentativa de golpe de Estado", disse, nesta quinta-feira, no plenário, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP).

Segundo a norma vigente, Bolsonaro, em prisão domiciliar e acometido por problemas de saúde recorrentes, só poderia optar por benefícios processuais em 2033. Com a derrubada do veto, este prazo poderia ser reduzido.

As últimas pesquisas mostram um empate nas intenções de voto para as eleições de outubro entre Lula, de 80 anos, e Flávio Bolsonaro, de 45.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsr-ffb-lg/ll/mar/mvv/aa

Tópicos relacionados:

brasil golpe lei parlamento penas politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay