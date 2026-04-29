China proibirá venda de drones em Pequim por motivos de segurança

A China vai proibir a venda de drones em Pequim por motivos de segurança, e seus usuários terão de solicitar sistematicamente uma autorização para seus aparelhos voarem na capital, segundo uma regulamentação que entrará em vigor na sexta-feira (1º).

Também será proibido enviar para Pequim veículos aéreos não tripulados (VANT), além de 17 componentes essenciais.

"Enquanto capital, Pequim enfrenta mais desafios na segurança do espaço aéreo de baixa altitude, por isso é urgente reforçar a gestão dos VANT", declarou o funcionário municipal Xiong Jinghua, ao anunciar estas regras em março.

Os usuários de drones terão três meses para registar seus dispositivos nas delegacias de polícia.

O espaço aéreo da cidade de 22 milhões de habitantes ficará fechado ao voo de drones sem autorização prévia, e estão previstas multas de até 10.000 yuans (cerca de 7.281 reais) e a apreensão dos aparelhos em caso de infração.

Seus vendedores também ficarão sujeitos a multas.

A nova regulamentação prevê isenções para determinados usos, como o combate ao terrorismo, agricultura, educação e esporte.

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