Presidente da Venezuela comemora avanços no setor petrolífero em assinatura de acordos com Chevron

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, exaltou nesta segunda-feira (13) os avanços no setor petrolífero para os investimentos estrangeiros, durante a assinatura de acordos com a gigante americana Chevron para aumentar a produção de hidrocarbonetos.

Após a captura do então mandatário Nicolás Maduro em uma incursão militar americana em janeiro e sua subsequente deposição forçada, Delcy governa o país sul-americano de forma interina e pressionada por Washington, que afirma estar no controle do país com as maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo.

No fim de janeiro, Delcy promulgou uma reforma da lei de hidrocarbonetos que abre o caminho para facilitar os negócios com os Estados Unidos e incrementar o fluxo de dólares ao país.

"Há caminhos legais em nosso país para que os investimentos se sintam seguros e sintam que podem ter um futuro próspero", disse a mandatária no palácio presidencial de Miraflores.

Diretores da Chevron firmaram dois acordos com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) em um ato oficial no qual participaram funcionários da administração de Donald Trump, como Kyle Haustveit, subsecretário de Energia Fóssil e Gestão de Carbono.

"Aproveito para insistir em que devemos avançar para uma Venezuela sem sanções, sempre", destacou Delcy Rodríguez.

O primeiro acordo aumenta a participação acionária da empresa americana na Petroindependencia para 49%, anunciou Javier la Rosa, representante da Chevron na Venezuela. A petrolífera americana tinha 34% de participação nessa empresa de economia mista que opera na Faixa Petrolífera do Orinoco, onde ficam as maiores reservas do país.

O segundo permitirá à Chevron realizar atividades de exploração, perfuração e produção no campo de Ayacucho 8, também na Faixa do Orinoco.

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