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Pernod Ricard negocia fusão com fabricante do Jack Daniel's

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Repórter
27/03/2026 06:41

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O grupo francês de bebidas alcoólicas Pernod Ricard e a Brown-Forman, proprietária da Jack Daniel’s, anunciaram que estão em negociações para uma possível fusão que poderia dar origem a uma potência do setor, no momento em que o consumo de bebidas alcoólicas está em queda em todo o mundo.

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A Pernod afirmou que o acordo proposto representaria uma "fusão entre iguais" e criaria uma líder mundial em bebidas alcoólicas baseada em suas marcas emblemáticas, que incluem a vodca Absolut e o uísque Jameson. 

A Brown-Forman, em resposta às recentes especulações do mercado, confirmou que estava em negociações e afirmou que "explora e avalia regularmente oportunidades estratégicas".

A empresa francesa de bebidas destacou que a aliança poderia gerar importantes "sinergias operacionais" ao combinar as marcas da Brown-Forman com a sua própria capacidade de distribuição e a sua presença em mercados de maior crescimento.

Os dois grupos afirmaram que a carteira combinada se beneficiaria de um alcance geográfico equilibrado, apoiado por duas famílias de marcas históricas. 

As negociações acontecem no momento em que o setor de bebidas alcoólicas enfrenta um ambiente global difícil, com uma queda do consumo entre os mais jovens e novas tarifas, em particular nos Estados Unidos, que prejudicam os principais produtores.

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mdz/abb/alh/abs/ami/arm/lb/fp

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