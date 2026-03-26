Dubai troca expressão 'dona de casa' por 'formadora de gerações'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunciou uma mudança simbólica que chamou atenção internacional: o termo “dona de casa” será substituído por “formadora de gerações” em documentos oficiais do emirado.

A decisão foi direcionada à Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai e divulgada dias depois da celebração do Dia das Mães, comemorado em 15 de março no país.

Segundo Sheikh Hamdan, a mudança busca reconhecer o impacto profundo das mães na sociedade. “Mães são a primeira escola de seus filhos, o lugar onde aprendem pertencimento, responsabilidade e os valores que formam nações fortes”, afirmou em publicação na rede social X.

Ele também destacou que o novo termo reflete um papel que “nenhuma palavra ou título consegue capturar completamente”. Mesmo assim, a mudança tenta valorizar as mães de forma mais adequada.

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“Vocês são a base de tudo que é bom”, finalizou o príncipe.