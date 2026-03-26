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Dubai troca expressão 'dona de casa' por 'formadora de gerações'

Mudança válida para documentos oficiais foi anunciada no Dia das Mães com objetivo de destacar impacto das mães na construção do futuro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/03/2026 12:25

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Mudança de nomenclatura é forma de homenagear as mães
Mudança de nomenclatura é forma de homenagear as mães crédito: FreePik

O príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunciou uma mudança simbólica que chamou atenção internacional: o termo “dona de casa” será substituído por “formadora de gerações” em documentos oficiais do emirado.

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A decisão foi direcionada à Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai e divulgada dias depois da celebração do Dia das Mães, comemorado em 15 de março no país.

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Segundo Sheikh Hamdan, a mudança busca reconhecer o impacto profundo das mães na sociedade. “Mães são a primeira escola de seus filhos, o lugar onde aprendem pertencimento, responsabilidade e os valores que formam nações fortes”, afirmou em publicação na rede social X.

Ele também destacou que o novo termo reflete um papel que “nenhuma palavra ou título consegue capturar completamente”. Mesmo assim, a mudança tenta valorizar as mães de forma mais adequada.

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“Vocês são a base de tudo que é bom”,  finalizou o príncipe. 

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