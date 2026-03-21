Hospital em Dubai vinculado ao Irã é fechado

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) ordenaram o fechamento de um hospital de Dubai vinculado ao Irã, contaram três funcionários do centro à AFP, em meio à deterioração das relações entre os dois países vizinhos devido aos ataques de Teerã a países do Golfo.

Desde que os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã em 28 de fevereiro, Teerã respondeu com ondas de mísseis e drones contra os Estados do Golfo, com mais de 2 mil ataques apenas contra os Emirados Árabes Unidos.

Os ataques tensionaram as relações entre os países, o que levou Abu Dhabi a retirar seu embaixador no Irã e a fechar sua missão diplomática.

Também foram fechadas várias entidades vinculadas ao Irã, incluindo escolas, apesar dos vínculos econômicos e comunitários de longa data.

"O governo pediu a todos que fôssemos embora", explicou um funcionário do hospital, que pediu para permanecer no anonimato, à AFP. "A direção do hospital nos disse que era por causa dos ataques do Irã contra os EAU", acrescentou.

O hospital iraniano, que emprega mais de 700 pessoas, é administrado pelo Crescente Vermelho Iraniano e é um dos centros de saúde mais antigos dos Emirados.

Um funcionário emiradense declarou à AFP que "certas instituições diretamente vinculadas ao regime iraniano e à Guarda Revolucionária serão fechadas" após a constatação de que infrigiram as leis dos Emirados.

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