Avião cai na Colômbia com 80 pessoas a bordo

Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira (23), no Sudoeste da Colômbia, informou o governo. A aeronave transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do exército à AFP.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea Colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.

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"Com profundo pesar informo que um avião Hércules da nossa @FuerzaAereaCol sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública", escreveu Sánchez no X.