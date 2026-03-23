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TRAGÉDIA NO AR

Avião cai na Colômbia com 80 pessoas a bordo

Aeronave de transporte militar sofreu acidente nesta segunda-feira (23/3) ao decolar no Sudoeste do país; ministro da Defesa já se manifestou nas redes sociais

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Repórter
23/03/2026 13:57 - atualizado em 23/03/2026 14:17

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Ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Arnulfo Sánchez, fala durante uma entrevista à AFP na sede da INDUMIL (Industria Militar), fabricante estatal de armamentos colombiana, em Bogotá, em 16 de março de 2026. A Colômbia está trabalhando em uma estratégia de
Ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, informou que o avião da Força Aérea Colombiana caiu em Puerto Leguízamo, na fronteira com o Equador. crédito: Alejandro Gonzalez / AFP

Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira (23), no Sudoeste da Colômbia, informou o governo. A aeronave transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do exército à AFP.

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O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea Colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.

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"Com profundo pesar informo que um avião Hércules da nossa @FuerzaAereaCol sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública", escreveu Sánchez no X. 

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