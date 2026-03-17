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OPOSIÇÃO

EUA: diretor de contraterrorismo renuncia e pede fim da guerra contra Irã

Joseph Kent escreveu uma carta endereçada ao presidente norte-americano Donald Trump na qual disse que o Irã "não é uma ameaça iminente"

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Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
17/03/2026 18:03

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Joseph Kent era diretor de inteligência nacional do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos
Joseph Kent era diretor de inteligência nacional do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos crédito: Saul Loeb/AFP

O diretor de inteligência nacional do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, renunciou ao cargo nesta terça-feira (17/3) após discordar das investidas do país contra o Irã.

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Em uma carta aberta endereçada ao presidente norte-americano, Donald Trump, Kent afirmou não poder “em sã consciência” apoiar a guerra contra o país do Oriente Médio, e afirmou que o conflito foi iniciado devido “à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano” (leia a íntegra da carta abaixo).

Segundo Kent, oficiais do alto escalão israelense e membros influentes da mídia norte-americana iniciaram uma campanha de desinformação na qual fizeram Trump acreditar que o Irã era uma “ameaça iminente”, o que, nas palavras do diretor, é uma mentira.

“É a mesma tática que os israelenses usaram para nos atrair para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação as vidas de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente”, disse.

Kent citou que perdeu a esposa numa “guerra fabricada por Israel” e que não pode apoiar o envio de uma geração de soldados norte-americanos para uma guerra que não serve de benefício para o país. 

Por fim, o agora ex-diretor fez um apelo para que o presidente Donald Trump reflita sobre o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã e o porquê disso.

“O senhor pode inverter o curso e traçar um novo caminho para nossa nação, ou pode nos deixar deslizar ainda mais em direção ao declínio e ao caos. O senhor detém as cartas”, apelou.

Mais tarde, Trump afirmou que considera “algo bom” a renúncia de Joseph Kent.

Carta na íntegra

Presidente Trump,

Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje.

Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação, e está claro que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano.

Eu apoio os valores e as políticas externas que o senhor defendeu nas campanhas de 2016, 2020, 2024, as quais o senhor promulgou em seu primeiro mandato. Até junho de 2025, o senhor entendeu que as guerras no Oriente Médio eram uma armadilha que roubava as vidas preciosas de nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade de nossa nação.

Em sua primeira administração, o senhor entendeu melhor do que qualquer presidente moderno como aplicar o poder militar de forma decisiva sem nos arrastar para guerras sem fim. O senhor demonstrou isso ao matar Qassem Soleimani e ao derrotar o ISIS.

No início desta administração, oficiais israelenses de alto escalão e membros influentes da mídia americana implantaram uma campanha de desinformação que minou totalmente sua plataforma "América em primeiro lugar" e semeou sentimentos pró-guerra para encorajar um conflito com o Irã. Essa câmara de eco foi usada para enganá-lo, fazendo-o acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se o senhor atacasse agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso foi uma mentira e é a mesma tática que os israelenses usaram para nos atrair para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação as vidas de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente.

Como um veterano que foi mobilizado para o combate 11 vezes e como um marido "Gold Star" que perdeu minha amada esposa Shannon em uma guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer em uma guerra que não serve de benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas.

Rezo para que o senhor reflita sobre o que estamos fazendo no Irã e por quem estamos fazendo isso. O momento para uma ação ousada é agora. O senhor pode inverter o curso e traçar um novo caminho para nossa nação, ou pode nos deixar deslizar ainda mais em direção ao declínio e ao caos. O senhor detém as cartas.

Foi uma honra servir em sua administração e servir à nossa grande nação.

Joseph Kent

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Diretor, Centro Nacional de Contraterrorismo

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