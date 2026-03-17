EUA: diretor de contraterrorismo renuncia e pede fim da guerra contra Irã

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O diretor de inteligência nacional do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, renunciou ao cargo nesta terça-feira (17/3) após discordar das investidas do país contra o Irã.

Em uma carta aberta endereçada ao presidente norte-americano, Donald Trump, Kent afirmou não poder “em sã consciência” apoiar a guerra contra o país do Oriente Médio, e afirmou que o conflito foi iniciado devido “à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano” (leia a íntegra da carta abaixo).

Segundo Kent, oficiais do alto escalão israelense e membros influentes da mídia norte-americana iniciaram uma campanha de desinformação na qual fizeram Trump acreditar que o Irã era uma “ameaça iminente”, o que, nas palavras do diretor, é uma mentira.

“É a mesma tática que os israelenses usaram para nos atrair para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação as vidas de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente”, disse.

Kent citou que perdeu a esposa numa “guerra fabricada por Israel” e que não pode apoiar o envio de uma geração de soldados norte-americanos para uma guerra que não serve de benefício para o país.

Por fim, o agora ex-diretor fez um apelo para que o presidente Donald Trump reflita sobre o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã e o porquê disso.

“O senhor pode inverter o curso e traçar um novo caminho para nossa nação, ou pode nos deixar deslizar ainda mais em direção ao declínio e ao caos. O senhor detém as cartas”, apelou.

Mais tarde, Trump afirmou que considera “algo bom” a renúncia de Joseph Kent.

Carta na íntegra

Presidente Trump,

Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje.

Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação, e está claro que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano.

Eu apoio os valores e as políticas externas que o senhor defendeu nas campanhas de 2016, 2020, 2024, as quais o senhor promulgou em seu primeiro mandato. Até junho de 2025, o senhor entendeu que as guerras no Oriente Médio eram uma armadilha que roubava as vidas preciosas de nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade de nossa nação.

Em sua primeira administração, o senhor entendeu melhor do que qualquer presidente moderno como aplicar o poder militar de forma decisiva sem nos arrastar para guerras sem fim. O senhor demonstrou isso ao matar Qassem Soleimani e ao derrotar o ISIS.

No início desta administração, oficiais israelenses de alto escalão e membros influentes da mídia americana implantaram uma campanha de desinformação que minou totalmente sua plataforma "América em primeiro lugar" e semeou sentimentos pró-guerra para encorajar um conflito com o Irã. Essa câmara de eco foi usada para enganá-lo, fazendo-o acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se o senhor atacasse agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso foi uma mentira e é a mesma tática que os israelenses usaram para nos atrair para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação as vidas de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente.

Como um veterano que foi mobilizado para o combate 11 vezes e como um marido "Gold Star" que perdeu minha amada esposa Shannon em uma guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer em uma guerra que não serve de benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas.

Rezo para que o senhor reflita sobre o que estamos fazendo no Irã e por quem estamos fazendo isso. O momento para uma ação ousada é agora. O senhor pode inverter o curso e traçar um novo caminho para nossa nação, ou pode nos deixar deslizar ainda mais em direção ao declínio e ao caos. O senhor detém as cartas.

Foi uma honra servir em sua administração e servir à nossa grande nação.

Joseph Kent

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Diretor, Centro Nacional de Contraterrorismo