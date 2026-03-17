Israel ataca chefe militar da Jihad Islâmica palestina
O Exército israelense atacou na madrugada de terça-feira, no Irã, um dos principais líderes da Jihad Islâmica palestina, Akram Al Ajuri, anunciou uma autoridade militar israelense.
Al Ajuri é o comandante das brigadas Al Qods, o braço militar do movimento que atua principalmente na Faixa de Gaza.
"Ele estava no Irã, onde residia habitualmente (...) Ainda não temos dados sobre o resultado do bombardeio", declarou à imprensa uma fonte militar israelense, que pediu anonimato.
