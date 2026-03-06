Três ex-presidentes dos EUA se reúnem em homenagem a Jesse Jackson

Três ex-presidentes democratas dos Estados Unidos participaram nesta sexta-feira (6) do funeral público de Jesse Jackson, um dos pilares da luta pelos direitos civis, que morreu aos 84 anos.

Os ex-mandatários Barack Obama, Bill Clinton e Joe Biden fariam discursos diante de centenas de pessoas enquanto uma imagem estilizada de Jackson, iluminada em azul, era projetada em uma enorme tela atrás de um altar em um recinto de Chicago.

Um coral cantou enquanto os presentes fotografavam um grande painel com um dos lemas do líder dos direitos civis: "Keep hope alive" ("mantenha viva a esperança").

Entre os oradores previstos para a cerimônia estavam a ex-vice-presidente Kamala Harris, o governador de Illinois, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson.

Jackson, que morreu em 17 de fevereiro, foi um colaborador próximo de Martin Luther King Jr. na década de 1960 e foi uma voz destacada dos afro-americanos na cena americana durante mais de seis décadas.

Nesse período, participou de seu primeiro protesto sentado, em Greenville, e depois se juntou às marchas pelos direitos civis de Selma a Montgomery em 1965, onde chamou a atenção de King.

Jackson, pastor batista, tornou-se posteriormente mediador e enviado em várias frentes internacionais de relevância.

Foi um defensor do fim do apartheid na África do Sul e, na década de 1990, foi o enviado especial presidencial de Bill Clinton para África.

Também participou em missões para a libertação de prisioneiros americanos na Síria, Iraque e Sérvia.

Fundou a Rainbow PUSH Coalition, uma organização sem fins lucrativos com sede em Chicago que defende a justiça social e o ativismo político, em 1996.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gw/msp/vel/dga/rm/am