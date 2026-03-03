Casal é resgatado a 280 metros de altura após balão colidir com torre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas pessoas foram resgatadas depois de um acidente de balão de ar quente em Longview, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A aeronave bateu contra uma torre de telefonia celular na manhã de sábado (28/2). O acidente deixou o casal pendurado a 280 metros do chão, o que exigiu do Corpo de Bombeiros local uma operação descrita como “o Super Bowl dos resgates com cordas”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Longview, as equipes foram acionadas por volta de 8h15 após relatos de que um balão colorido havia ficado preso na estrutura de 335 metros. O envelope do balão foi perfurado pelas bordas afiadas da torre e ficou preso na estrutura metálica.

O cesto, com dois ocupantes, ficou balançando com o vento a quase 300 metros de altura. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram o balão destruído enroscado nas barras da torre, enquanto os passageiros se seguravam na estrutura.

A escalada da torre começou pouco antes de 9h, com 14 socorristas, utilizando vários sistemas de cordas devido à altura e à complexidade da ocorrência. O contato com as vítimas foi feito 1h depois. Ambos estavam conscientes e, segundo os bombeiros, não tinham ferimentos.

O tenente Stephen Winchell, da Unidade de Operações Especiais de Longview, destacou o desgaste físico da equipe ao subir e descer cerca de 300 metros carregando equipamentos pesados. Mas declarou ao NY Post que “No geral, foi uma operação bastante tranquila, dentro do possível, considerando todos os desafios”.

Winchell relatou ainda que o cesto balançava bastante com o vento, aumentando a tensão do resgate. Apesar do susto, elogiou o comportamento dos ocupantes, que ficaram calmos e cooperativos durante toda a ação.

Segundo os bombeiros, uma empresa de Longview ficará responsável por desmontar os destroços do balão, começando pela retirada do cesto e do tanque de propano restante. Após o resgate bem-sucedido, os bombeiros foram surpreendidos com pizzas enviadas por um restaurante da cidade como forma de agradecimento.

