Vídeo: sobe para 51 número de mortos em ataque a escola iraniana
O ataque foi atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz
Pelo menos 51 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.
Despues de la explosión en la escuela primaria de niñas en Minab algunas fuentes declaraban los muertos por decenas.— www.seguridadyemergencias.com (@wwwse_y_cr_com) February 28, 2026
Finalmente, los medios de comunicación iraníes afirman que el número de muertos en el ataque a una escuela primaria para niñas en el sur del país es por ahora de… pic.twitter.com/dbqhIKhwNJ
"No ataque israelense com mísseis desta manhã contra uma escola primária de meninas no condado de Minab, 51 alunas morreram até o momento e 60 ficaram feridas", indicou o governador do condado.
O balanço anterior registava 24 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos.
