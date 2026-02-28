Assine
Conflito no Golfo

Vídeo: sobe para 51 número de mortos em ataque a escola iraniana

O ataque foi atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz

28/02/2026 10:00 - atualizado em 28/02/2026 10:46

Escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no Sul do Irã, foi alvo dos ataques dos EUA e de Israel crédito: AFP

Pelo menos 51 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.

"No ataque israelense com mísseis desta manhã contra uma escola primária de meninas no condado de Minab, 51 alunas morreram até o momento e 60 ficaram feridas", indicou o governador do condado. 

O balanço anterior registava 24 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos. 

