'É preciso saber pedir perdão', diz presidente interina da Venezuela após promulgar anistia
compartilheSIGA
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assegurou nesta quinta-feira (19) que "é preciso saber pedir perdão" após sancionar a histórica lei de anistia, que o Parlamento aprovou momentos antes e deve se refletir na libertação maciça de presos políticos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"É preciso saber pedir perdão e também é preciso saber receber o perdão", disse Delcy no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, constatou a AFP.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bc-atm/jt/dga/rpr