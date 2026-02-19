'É preciso saber pedir perdão', diz presidente interina da Venezuela após promulgar anistia

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assegurou nesta quinta-feira (19) que "é preciso saber pedir perdão" após sancionar a histórica lei de anistia, que o Parlamento aprovou momentos antes e deve se refletir na libertação maciça de presos políticos.

"É preciso saber pedir perdão e também é preciso saber receber o perdão", disse Delcy no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, constatou a AFP.

