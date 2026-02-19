Ex-príncipe Andrew detido por suspeita de 'má conduta no exercício das funções oficiais'
Oito agentes à paisana em carros descaracterizados participaram da operação no condado de Norfolk, no Reino Unido
O ex-príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, foi preso na manhã desta quinta-feira (19/02) em Wood Farm, no condado de Norfolk, no Reino Unido, de acordo com a imprensa local.
Oito agentes à paisana em carros descaracterizados participaram da operação. A polícia anunciou operação de busca em duas residências, aparentemente vinculadas às suspeitas sobre o ex-príncipe.
A princípio, a detenção ocorre por "má conduta no exercício das funções oficiais". Arquivos ligados a Jeffrey Epstein revelam que o ex-príncipe teria compartilhado informações confidenciais com o financista.
Matéria em atualização