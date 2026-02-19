Assine
CASO EPSTEIN

Ex-príncipe Andrew detido por suspeita de 'má conduta no exercício das funções oficiais'

Oito agentes à paisana em carros descaracterizados participaram da operação no condado de Norfolk, no Reino Unido

Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
19/02/2026 07:17 - atualizado em 19/02/2026 08:02

Príncipe Andrew em palestra; imagem meramente ilustrativa
Príncipe Andrew em palestra; imagem meramente ilustrativa crédito: Titanic Belfast/wikimedia commons

O ex-príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, foi preso na manhã desta quinta-feira (19/02) em Wood Farm, no condado de Norfolk, no Reino Unido, de acordo com a imprensa local.

Oito agentes à paisana em carros descaracterizados participaram da operação. A polícia anunciou operação de busca em duas residências, aparentemente vinculadas às suspeitas sobre o ex-príncipe.

A princípio, a detenção ocorre por "má conduta no exercício das funções oficiais". Arquivos ligados a Jeffrey Epstein revelam que o ex-príncipe teria compartilhado informações confidenciais com o financista.

Matéria em atualização

