YouTube anuncia que solucionou interrupção do serviço

O YouTube anunciou no fim da noite de terça-feira (17) que solucionou uma interrupção generalizada que afetou centenas de milhares de usuários em todo o mundo.

O site especializado Down Detector informou que mais de 300.000 relatos de problemas foram registrados, mas destacou que as notificações diminuíram após um pico por volta das 1h00 GMT de quarta-feira (22h00 de Brasília, terça-feira).

Durante a pior fase da interrupção, os visitantes da página inicial do YouTube recebiam um pedido para retornar mais tarde.

O YouTube estava funcionando novamente às 4h00 GMT (1h00 de Brasília).

"O problema com nosso sistema de recomendações foi solucionado e todas as nossas plataformas (YouTube.com, o app do YouTube, YouTube Music, Kids e TV) voltaram ao normal!", publicou a plataforma em uma página de ajuda.

A página de suporte indicou que a plataforma enfrentava um "problema" no sistema de "recomendações", o que "impedia que os vídeos aparecessem" no YouTube, incluindo o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids.

A plataforma de compartilhamento de vídeos tem mais de 2,5 bilhões de usuários ativos por mês.

