Assine
overlay
Início Internacional

Obama responde indiretamente a post racista em conta de Trump

Ex-presidente classificou o episódio como "profundamente perturbador" e criticou a falta de decoro

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
15/02/2026 10:29

compartilhe

SIGA
x
(FILES) In this file photo former US President Barack Obama speaks at a Biden-Harris drive-in rally in Orlando, Florida on October 27, 2020. Barack Obama has scaled back plans for a big 60th birthday party this weekend, paring down a guest list of the rich and famous numbering in the hundreds due to the spread of the Delta variant of the coronavirus, a spokeswoman said August 4, 2021.
(FILES) In this file photo former US President Barack Obama speaks at a Biden-Harris drive-in rally in Orlando, Florida on October 27, 2020. Barack Obama has scaled back plans for a big 60th birthday party this weekend, paring down a guest list of the rich and famous numbering in the hundreds due to the spread of the Delta variant of the coronavirus, a spokeswoman said August 4, 2021. "The outdoor event was planned months ago in accordance with all public guidelines and Covid safeguards in place," Hannah Hankins said in a statement issued a day after the planned bash drew criticism, mainly from conservatives. (Photo by Ricardo ARDUENGO / AFP) crédito: AFP

O ex-presidente Barack Obama comentou pela primeira vez o vídeo compartilhado na conta do presidente Donald Trump na rede social Truth Social que retrata o democrata e a esposa, Michelle Obama, como macacos. Obama classificou o episódio como “profundamente perturbador”.  A declaração foi feita durante entrevista ao podcaster Brian Tyler Cohen.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Em primeiro lugar, acho importante reconhecer que a maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente perturbador. Há uma espécie de espetáculo circense nas redes sociais e na televisão, e a verdade é que não parece haver nenhuma vergonha nisso entre as pessoas que antes acreditavam que deveria haver um certo decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo. Isso se perdeu”, afirmou.

Para Obama, episódios como esse podem ter repercussão política nas eleições de meio de mandato. “A razão pela qual ressalto que não acredito que a maioria do povo americano aprove isso é porque, em última análise, a resposta virá do povo americano. Acabamos de ver isso em Minnesota, em Minneapolis”, declarou, sugerindo que o comportamento pode prejudicar candidatos republicanos alinhados a Trump.

A publicação, que também reforça alegações falsas de fraude na eleição presidencial de 2020, foi feita em 5 de fevereiro e permaneceu no ar por cerca de 12 horas antes de ser apagada. Inicialmente, a Casa Branca classificou a reação como “indignação falsa”. Posteriormente, atribuiu o compartilhamento do conteúdo a um erro de um integrante da equipe. Trump, no entanto, afirmou que não pediria desculpas. “Só vi a primeira parte, que falava sobre fraude eleitoral... e não o vi completo”, disse a jornalistas. Questionado se considerava ter cometido um erro, respondeu: “Não, eu não cometi um erro”.

Leia Mais

À época, o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, saiu em defesa de Obama e Michelle, a quem chamou de “o melhor deste país”. Em nota contundente, Jeffries afirmou que Trump é “um verme vil, desequilibrado e maligno” e questionou por que lideranças republicanas como John Thune continuam a apoiá-lo. “Todos os republicanos devem denunciar imediatamente o fanatismo repugnante de Donald Trump”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações da Agência France-Press

Tópicos relacionados:

barack-obama donald-trump estados-unidos eua racismo redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay