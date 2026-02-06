Assine
Casa Branca critica 'falsa indignação' por vídeo de Obama como macaco publicado por Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 11:39

A Casa Branca criticou nesta sexta-feira (6) o que classificou como "falsa indignação" depois que Donald Trump publicou um vídeo que retrata o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle como macacos.

"Isso é um vídeo meme da internet que representa o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão. Por favor, parem com a falsa indignação e reportem hoje algo que realmente importe para o público americano", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em comunicado à AFP.

Na quinta-feira, o presidente republicano publicou em sua plataforma Truth Social um vídeo de pouco mais de um minuto que sustentava uma teoria da conspiração sobre as eleições e que, no final, mostra os rostos dos Obamas sobrepostos aos corpos de macacos, com palmeiras ao fundo.

O vídeo repete alegações falsas de que a empresa de apuração de votos Dominion Voting Systems que, segundo a versão de Trump, ajudou a fraudar a eleição presidencial de 2020, na qual o magnata foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

Tópicos relacionados:

eua politica

