Trump firma decreto para aumentar importações de carne bovina argentina

AFP
AFP
Repórter
06/02/2026 20:57

O presidente Donald Trump assinou, nesta sexta-feira (6), uma ordem executiva que permite o aumento de importações de carne bovina argentina nos Estados Unidos, uma medida destinada a combater a inflação deste alimento-chave da cesta básica.

O setor agropecuário americano recebeu com desconfiança as diversas declarações de Trump em favor de aumentar a entrada de carne argentina nos últimos meses.

O decreto desta sexta eleva para 80 mil toneladas métricas a cota de carne bovina permitida nos Estados Unidos sob um tratamento tarifário preferencial.

Isso se aplica a cortes magros de carne bovina, que são misturados a cortes mais gordurosos para elaborar produtos de carne moída como os hambúrgueres, acrescenta a ordem executiva.

O objetivo é aumentar o fornecimento de carne moída para os consumidores americanos e as cotas serão distribuídas ao longo de 2026.

O decreto presidencial indica que os custos vêm aumentando por diversas razões, como a seca e a redução das importações vindas do México por uma praga que afeta seus rebanhos.

Os preços de carne bovina e vitela subiram 16,4% em dezembro de 2025 em relação ao ano anterior, segundo dados do governo, e as previsões indicam que seguirão em alta, pois o tamanho dos rebanhos bovinos se mantém em seu nível mais baixo em décadas.

A carne moída também subiu, em média, cerca de 6,70 dólares (R$ 35) por libra (450g) em dezembro, o valor mais alto desde que o Departamento de Trabalho começou a registrar esses custos.

Tudo isso se soma às pressões orçamentárias enfrentadas pelas famílias americanas, consideradas um fator de risco para o Partido Republicano.

Em novembro, Trump indicou que havia pedido ao Departamento de Justiça que investigasse a indústria de processamento de carne pelos altos preços da carne bovina.

