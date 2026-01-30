Grupo açucareiro francês Tereos vende fábrica no Brasil para reforçar sua competitividade

A gigante francesa do açúcar Tereos (Béghin Say, La Perruche) anunciou, nesta sexta-feira (30), um projeto para vender uma de suas fábricas no Brasil para a empresa brasileira Viralcool "a fim de reforçar sua competitividade".

O grupo cooperativo, que registrou prejuízos no primeiro semestre do ano fiscal devido à queda dos preços do açúcar, quer reorganizar suas atividades de cana-de-açúcar no Brasil em torno de suas outras cinco fábricas.

Isso permitiria "uma melhor otimização industrial, agrícola e logística, assim como um fortalecimento de sua estrutura de capital", explicou a empresa em comunicado.

A fábrica, cuja venda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil, estaria localizada em Andrade (região de Ribeirão Preto, no sudeste do país).

A transação, cujo valor não foi divulgado, incluiria a venda de 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

A Tereos, presente no Brasil há mais de 25 anos, afirma ser a segunda maior produtora de açúcar do país.

Essa atividade representou 40% do seu lucro operacional bruto e constitui "um dos pilares estratégicos da sua diversificação", destaca o grupo.

A Tereos, que possui 38 unidades industriais (incluindo Andrade), opera em 14 países, principalmente na França, e conta com mais de 10.000 membros cooperados.

