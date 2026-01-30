Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Grupo açucareiro francês Tereos vende fábrica no Brasil para reforçar sua competitividade

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/01/2026 13:11

compartilhe

SIGA

A gigante francesa do açúcar Tereos (Béghin Say, La Perruche) anunciou, nesta sexta-feira (30), um projeto para vender uma de suas fábricas no Brasil para a empresa brasileira Viralcool "a fim de reforçar sua competitividade". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo cooperativo, que registrou prejuízos no primeiro semestre do ano fiscal devido à queda dos preços do açúcar, quer reorganizar suas atividades de cana-de-açúcar no Brasil em torno de suas outras cinco fábricas.

Isso permitiria "uma melhor otimização industrial, agrícola e logística, assim como um fortalecimento de sua estrutura de capital", explicou a empresa em comunicado. 

A fábrica, cuja venda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil, estaria localizada em Andrade (região de Ribeirão Preto, no sudeste do país). 

A transação, cujo valor não foi divulgado, incluiria a venda de 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. 

A Tereos, presente no Brasil há mais de 25 anos, afirma ser a segunda maior produtora de açúcar do país. 

Essa atividade representou 40% do seu lucro operacional bruto e constitui "um dos pilares estratégicos da sua diversificação", destaca o grupo. 

A Tereos, que possui 38 unidades industriais (incluindo Andrade), opera em 14 países, principalmente na França, e conta com mais de 10.000 membros cooperados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cho/ved/rl/mab/ahg/aa

Tópicos relacionados:

agricultura alimentacao brasil empresas franca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay