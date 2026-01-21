'Seríamos imparáveis', diz Trump sobre invadir a Groenlândia
'Não preciso usar a força. Não quero usar a força. Não usarei a força, enfatizou o norte-americano sobre tomar o território dinamarquês
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante participação no Fórum Econômico Mundial de Davos nesta quarta-feira (21/1) que não usará a força para assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. Trump seguiu insistindo, contudo, que os Estados Unidos ainda precisam ter "a posse" do território.
"Provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar a força excessiva, caso em que seríamos, francamente, imparáveis, mas não farei isso. Agora todos estão dizendo: 'Ah, que bom'. Essa é provavelmente a declaração mais importante que fiz, porque as pessoas pensavam que eu usaria a força", disse Trump.
"Não preciso usar a força. Não quero usar a força. Não usarei a força", enfatizou.
Compra da Groenlândia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar que quer comprar a Groenlândia durante participação no Fórum Econômico Mundial de Davos. Trump exigiu negociações "imediatas" sobre a aquisição da Groenlândia retomando a iniciativa para assumir o controle do território autônomo que pertence à Dinamarca, aliada da Otan.
"São os Estados Unidos, e somente os Estados Unidos, que podem proteger essa enorme massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e aprimorá-lo", disse Trump. "É por isso que estou buscando negociações imediatas para discutir novamente a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos".
*Com informações da Agência France-Press