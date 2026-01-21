Assine
NO FÓRUM DE DAVOS

O novo argumento de Trump para anexar a Groenlândia

Alguns pontos, como preocupações com a segurança nacional e a localização da ilha na esfera de influência americana no Hemisfério Ocidental, já eram conhecidos. Mas o republicano trouxe uma novidade em seu discurso em Davos nesta quarta-feira (21/1).

Anthony Zurcher - Correspondente da BBC News na América do Norte
21/01/2026 12:52

O novo argumento de Trump para anexar a Groenlândia crédito: BBC

O presidente americano Donald Trump apresentou nesta quarta-feira (21/1) seus argumentos ao público do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, sobre por que os Estados Unidos deveriam adquirir a Groenlândia.

Alguns pontos, como suas preocupações com a segurança nacional e a localização da ilha na esfera de influência americana no Hemisfério Ocidental, já eram conhecidos.

A novidade, no entanto, foi sua afirmação de que os EUA detinham o controle da ilha – e tinham direito a ela – devido aos seus esforços para defender o território durante a Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Dinamarca pela Alemanha.

"Nós já a tínhamos, mas a devolvemos à Dinamarca depois da Segunda Guerra Mundial", disse ele.

Os EUA "deveriam tê-la mantido", afirmou.

Atualmente, a Groenlândia é um território autônomo que faz parte do reino da Dinamarca.

Mapa mostrando a localização da Groenlândia e da sua capital Nuuk, em relação à Dinamarca, ao Canadá e aos Estados Unidos e sua capital, Washington.
BBC

No discurso em Davos, porém, Trump disse que não vai usar a força contra países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) – aliança político-militar em vigor há mais de sete décadas entre países da América do Norte e da Europa – como a Dinamarca.

"Não preciso usar força, não quero usar força, não vou usar força."

No passado, Trump afirmou, sem provas, que o território está "coberto de navios russos e chineses por toda parte".

Sua localização entre a América do Norte e o Ártico torna a ilha estrategicamente posicionada para sistemas de alerta precoce em caso de ataques com mísseis e para o monitoramento de embarcações na região.

Porém, de acordo com os acordos vigentes com a Dinamarca, os EUA têm o poder de enviar quantas tropas quiserem para a Groenlândia.

Os EUA já mantêm mais de 100 militares permanentemente locados em sua base de Pituffik, no extremo noroeste da Groenlândia.

A base de Pituffik existe desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tropas americanas se deslocaram para a ilha para estabelecer estações de rádio e postos militares, quando os nazistas ocuparam a Dinamarca durante o conflito.

E a Dinamarca e a Groenlândia, após uma recente visita a Washington para negociações, sinalizaram abertura para o envio de mais tropas americanas para o território no futuro.

Mapa da Groenlândia mostrando a localização das bases militares dinamarquesas e americanas e as principais cidades da ilha. A Base Espacial americana de Pituffik está marcada no extremo noroeste, com um ponto vermelho. O Comando Conjunto Dinamarquês do Ártico em Nuuk está assinalado na costa sudoeste, com um ponto azul. Diversos pontos azuis adicionais mostram outros locais de presença militar dinamarquesa ao longo do litoral leste e oeste. Pontos verdes assinalam cidades com mais de 1 mil habitantes, principalmente ao longo da costa oeste e sudoeste. Um pequeno mapa inserido destaca a localização da Groenlândia no Ártico, entre a Europa e a América do Norte.
BBC

O novo argumento de Trump surge em momento de tensão entre EUA e Europa devido ao interesse americano no território.

No sábado (17/1), o presidente dos EUA impôs novas tarifas sobre a Dinamarca e outros sete países europeus que se opõem ao seu plano de aquisição.

Trump também negou no discurso que seu interesse seja em minerais de terras raras na Groenlândia.

"O que importa é a segurança nacional estratégica e a segurança internacional", disse o republicano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

anexacao davos dinamarca estados-unidos eua groenlandia invasao suica trump

