Assine
overlay
Início Internacional
Crise no Irã

Trump anuncia tarifas para países que fizerem negócios com o Irã

Regime iraniano tem como principais parceiros comerciais a Rússia e a China

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
12/01/2026 21:48 - atualizado em 13/01/2026 00:11

compartilhe

SIGA
x
O presidente dos EUA, Donald Trump, lê uma nota durante reunião com executivos de petróleo na Casa Branca, em 9 de janeiro de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump, lê uma nota durante reunião com executivos de petróleo na Casa Branca, em 9 de janeiro de 2026 crédito: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (12/1) a imposição de tarifas de 25% sobre transações a países que fazem negócios com o Irã. Nos últimos dias, o republicano tem feito ameaças de ações militares para conter a repressão a protestos que tomaram as ruas iranianas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã irá pagar uma tarifa  de 25% em todo e qualquer transação com os Estados Unidos. Essa ordem é final e conclusiva”, informou Trump na rede social Truth Social.

Leia Mais

A declaração vem após o republicano ameaçar ações militares em resposta à onda de repressão aos protestos que ocorrem no Irã desde o fim de dezembro motivados pela alta dos preços. Segundo a ONG Iran Human Rights, mais de 600 manifestantes foram mortos desde o início das manifestações.

Ainda não se sabe quando a tarifa entrará em vigor. A China e a Rússia, rivais dos Estados Unidos na disputa comercial,  são os principais parceiros de negócios do país do Oriente Médio, membro do Brics desde 2023.

A decisão terá impacto inclusive no agronegócio brasileiro. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil exportou o equivalente a US$ 2,9 bilhões ao Irã e importou US$ 84 milhões. Alguns dos produtos mais exportados são o milho, soja, açúcar e produtos de confeitaria. Já na importação, o Brasil comprou fertilizantes, adubos, pistácios e uvas secas. 

Resposta iraniana

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirma que os protestos tornaram-se violentos para justificar uma intervenção norte-americana. “Estamos prontos para a guerra, mas também para o diálogo”, declara.

Segundo Araghchi, as manifestações foram incitadas por elementos estrangeiros e há imagens de armas sendo distribuídas aos manifestantes. Ele também classifica os manifestantes como “terroristas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

estados-unidos ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay