CRISE DE NARRATIVAS

Trump se autointitula "presidente interino" da Venezuela em postagem

Postagem em rede social ocorre dias após operação dos EUA que capturou Nicolás Maduro em Caracas; Casa Branca vinha tratando Delcy Rodríguez como chefe interina do país

Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Repórter
12/01/2026 10:13

US President Donald Trump looks on during a meeting with US oil companies executives in the East Room of the White House in Washington, DC on January 9, 2026. President Trump is aiming to convince oil executives to support his plans in Venezuela, a country whose energy resources he says he expects to control for years to come. US forces seized Venezuelan president Nicolas Maduro in a sweeping military operation on January 3, with Trump making no secret that control of Venezuela's oil was at the heart of his actions. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
US President Donald Trump looks on during a meeting with US oil companies executives in the East Room of the White House in Washington, DC on January 9, 2026. President Trump is aiming to convince oil executives to support his plans in Venezuela, a country whose energy resources he says he expects to control for years to come. US forces seized Venezuelan president Nicolas Maduro in a sweeping military operation on January 3, with Trump making no secret that control of Venezuela's oil was at the heart of his actions. (Photo by SAUL LOEB / AFP) crédito: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite de domingo (11/1) uma imagem manipulada que o apresenta como “presidente interino da Venezuela” desde janeiro de 2026.

A postagem foi feita na Truth Social e reproduz o formato de uma página biográfica da Wikipedia, embora o perfil real de Trump na enciclopédia on-line não traga esse cargo.

A publicação acontece em meio à tensão Washington e Caracas após a operação norte-americana que, na madrugada de 3 de janeiro (por volta das 3h no horário de Brasília), capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores na capital venezuelana.

Apesar do gesto de Trump nas redes, a sucessão interna venezuelana havia sido atribuída à vice-presidente Delcy Rodríguez, empossada como líder interina em 5 de janeiro, segundo veículos internacionais. Na última sexta-feira (9/1), Trump chegou a dizer a repórteres que via a Venezuela e Delcy Rodríguez como aliadas “neste momento” e afirmou que não quer “a Rússia” nem “a China” na região.

Questionado sobre a possibilidade de se reunir com Rodríguez ou outros representantes venezuelanos, o presidente norte-americano respondeu que pretende encontrar “vários representantes” do país “provavelmente em breve”, sem detalhar data nem agenda.

estados-unidos eua intervencao invasao nicolas-maduro petroleo trump venezuela

