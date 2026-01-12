Trump se autointitula "presidente interino" da Venezuela em postagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite de domingo (11/1) uma imagem manipulada que o apresenta como “presidente interino da Venezuela” desde janeiro de 2026.

A postagem foi feita na Truth Social e reproduz o formato de uma página biográfica da Wikipedia, embora o perfil real de Trump na enciclopédia on-line não traga esse cargo.

A publicação acontece em meio à tensão Washington e Caracas após a operação norte-americana que, na madrugada de 3 de janeiro (por volta das 3h no horário de Brasília), capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores na capital venezuelana.

Apesar do gesto de Trump nas redes, a sucessão interna venezuelana havia sido atribuída à vice-presidente Delcy Rodríguez, empossada como líder interina em 5 de janeiro, segundo veículos internacionais. Na última sexta-feira (9/1), Trump chegou a dizer a repórteres que via a Venezuela e Delcy Rodríguez como aliadas “neste momento” e afirmou que não quer “a Rússia” nem “a China” na região.

Questionado sobre a possibilidade de se reunir com Rodríguez ou outros representantes venezuelanos, o presidente norte-americano respondeu que pretende encontrar “vários representantes” do país “provavelmente em breve”, sem detalhar data nem agenda.