Trump republica mensagem sugerindo que Rubio seja presidente de Cuba

O presidente americano, Donald Trump, republicou neste domingo (11), em sua rede social Truth Social, uma mensagem de um usuário do X sugerindo que o secretário de Estado Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, deveria se tornar presidente de Cuba.

Trump republicou uma mensagem do usuário Cliff Smith, publicada em 8 de janeiro, que dizia: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompanhada de um emoji de risada.

O comentário de Trump em sua republicação foi: "Parece ótimo para mim!".

O usuário desconhecido, que se descreve em sua biografia na plataforma como um "californiano conservador", tem menos de 500 seguidores.

A republicação de Trump ocorre uma semana depois que as forças americanas capturaram o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação noturna em Caracas, que deixou dezenas de agentes de segurança venezuelanos e cubanos mortos.

Resposta cubana

Pouco depois, na rede X, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declarou que "Cuba não recebe e nunca recebeu compensação monetária ou material por serviços de segurança prestados a qualquer país".

"Ao contrário dos EUA, não temos um governo que se envolva em atividades mercenárias, chantagem ou coerção militar contra outros Estados", acrescentou.

Ele também afirmou que seu país "tem o direito absoluto de importar combustível dos mercados dispostos a exportá-lo".

"A lei e a justiça estão do lado de Cuba. Os EUA se comportam como uma potência hegemônica criminosa e descontrolada que ameaça a paz e a segurança, não apenas em Cuba e neste hemisfério, mas em todo o mundo", concluiu.

Pressão sobre Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou Cuba neste domingo (11) a "fazer um acordo" ou enfrentará consequências não especificadas, alertando que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana seria interrompido.

"NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO NEM DINHEIRO INDO PARA CUBA - ZERO!", disse Trump em sua plataforma Truth Social. "Sugiro fortemente que eles façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS."