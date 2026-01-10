Assine
overlay
Início Internacional
DESASTRE

Colapso de aterro sanitário deixa pelo menos seis mortos

Desabamento soterrou cerca de 50 trabalhadores em coleta de lixo; escombros caíram de uma altura de 20 andares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 08:47 - atualizado em 10/01/2026 10:24

compartilhe

SIGA
x
Equipes de resgate nas operações de busca em um deslizamento de terra em um aterro sanitário na cidade de Cebu, Filipinas, em 10 de janeiro de 2026
Equipes de resgate nas operações de busca em um deslizamento de terra em um aterro sanitário na cidade de Cebu, Filipinas, em 10 de janeiro de 2026 crédito: ALAN TANGCAWAN / AFP

Equipes de resgate buscam sobreviventes neste sábado (10/01) em um aterro sanitário no centro das Filipinas, após o desabamento ocorrido na quinta-feira que soterrou dezenas de trabalhadores e deixou pelo menos seis mortos, segundo um novo balanço. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cerca de 50 trabalhadores da coleta de lixo foram soterrados no aterro de Binaliw, uma instalação privada de gestão de resíduos localizada na cidade turística de Cebu. 

De acordo com um vereador, os escombros caíram de uma altura equivalente a um prédio de 20 andares. 

Os socorristas agora enfrentam o risco de um novo desabamento enquanto trabalham nos escombros, disse uma deles, identificada como Jo Reyes, à AFP neste sábado. 

Leia Mais

"As operações continuam neste momento. Estão em andamento. Mas, de tempos em tempos, o aterro se desloca, o que interrompe temporariamente a operação", afirmou. 

Dave Tumulak, oficial de gestão de desastres de Cebu, disse à AFP que mais dois corpos foram encontrados neste sábado, elevando o número de mortos para seis, enquanto 32 pessoas permanecem desaparecidas. 

"Encontramos mais dois corpos, mas não conseguimos removê-los devido à pesada viga de metal que caiu sobre eles. Estamos tentando cortar o metal", disse. 

Fotos divulgadas pela polícia mostram uma enorme montanha de lixo no topo de uma colina. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O aterro sanitário afetado processava "1.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia", segundo o site da empresa operadora, Prime Integrated Waste Solutions.

Tópicos relacionados:

acidente aterro-sanitario desabamento desmoronamento filipinas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay