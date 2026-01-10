Duas pessoas ficam feridas em tiroteio envolvendo agentes federais nos EUA

Duas pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros envolvendo agentes federais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (08/01) em Portland, Oregon, disseram as autoridades locais.

O departamento de polícia da cidade divulgou que um homem e uma mulher foram levados para um hospital e que a condição de saúde deles é desconhecida.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) disse que o caso ocorreu às 14h19 no horário local (19h19 em Brasília), durante a abordagem ao membro de uma gangue venezuelana, que teria tentado atropelar os agentes com seu carro.

O tiroteio em Portland ocorre um dia depois que um agente federal matou uma mulher a tiros em Minneapolis, desencadeando protestos em todo os EUA contra operações policiais federais em cidades americanas.

"O passageiro do veículo e alvo é um imigrante ilegal venezuelano ligado à rede transnacional de prostituição Tren de Aragua e envolvido em um tiroteio recente em Portland", disse o DHS em um comunicado publicado no Facebook.

"Quando os agentes se identificaram para os ocupantes do veículo, o motorista mobilizou seu carro e tentou atropelar os agentes."

"Temendo por sua vida e segurança, um agente disparou um tiro em legítima defesa. O motorista fugiu com o passageiro, escapando do local."

A Polícia de Portland afirmou em um comunicado que seus agentes não estavam envolvidos no incidente e que foram acionados após receberem relatos de um tiroteio.

As duas pessoas baleadas não foram identificadas e a polícia diz que elas foram encontradas a vários quarteirões do local do tiroteio.

"Os policiais aplicaram um torniquete e chamaram o serviço médico de emergência", antes dos baleados serem levados para o hospital, diz o comunicado.

O jornal local The Oregonian ouviu fontes policiais que disseram que uma pessoa foi baleada na perna e a outra no peito. Acredita-se que se tratava de um casal.

O tiroteio ocorreu no estacionamento de um hospital no sudeste da cidade, segundo o jornal.

O promotor distrital de Portland, Nathan Vasquez, disse a repórteres ter ido ao local do tiroteio "para monitorar, auxiliar e garantir que haja uma investigação completa e minuciosa".

Ele prometeu trabalhar para "que as evidências sejam totalmente preservadas".

Em Minnesota, autoridades anunciaram que o FBI não incluiria investigadores locais em sua apuração sobre a morte, na quarta-feira (07), de Renee Nicole Good — baleada depois de, segundo policiais, ter tentado atropelar agentes do ICE (a agência federal de controle de imigração dos EUA).

O chefe de polícia de Portland, Bob Day, citou o ocorrido em Minneapolis, cidade em Minnesota.

"Entendemos a emoção e a tensão exacerbadas que muitos estão sentindo após o tiroteio em Minneapolis, mas peço à comunidade que mantenha a calma enquanto trabalhamos para obter mais informações."

O prefeito de Portland, Keith Wilson, um democrata, pediu ao ICE que suspendesse todas as operações na cidade até a conclusão da investigação.

"Sabemos o que o governo federal diz que aconteceu aqui", disse ele, criticando a gestão republicana. "Houve um tempo em que podíamos acreditar na palavra deles. Esse tempo já passou."

Ele acrescentou: "O governo está tentando nos dividir, colocar as comunidades umas contra as outras. Portland, este é um momento para nos unirmos."

Portland já foi palco de grandes protestos anti-Trump no passado.

Na noite de quarta-feira, a polícia de Portland prendeu um manifestante depois que policiais o encontraram supostamente ameaçando outra pessoa com uma faca.

Lew Frederick, um senador estadual democrata, disse à BBC que as autoridades locais devem estar envolvidas na investigação do tiroteio de quinta-feira — caso contrário, "a comunidade não confiará que esses resultados sejam imparciais".

"Está claro há muitas semanas que as tensões têm aumentado e que há situações tensas nas ruas", disse ele, referindo-se aos protestos em andamento na cidade contra o governo Trump.

"E, infelizmente, acho que a consequente tragédia era previsível."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia