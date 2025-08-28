Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atirador de Minneapolis estava "obcecado com a ideia de matar crianças", segundo autoridades

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/08/2025 19:29

compartilhe

Siga no

Um atirador que abriu fogo contra uma igreja cheia de estudantes em Minneapolis estava "obcecado com a ideia de matar crianças", declararam as autoridades nesta quinta-feira (28), ao investigar o motivo do ataque no qual dois menores morreram e houve 18 feridos.

O agressor disparou através das janelas da Igreja da Anunciação, na maior cidade do estado de Minnesota, enquanto dezenas de jovens estudantes participavam, na quarta-feira, de uma missa para celebrar a primeira semana de volta às aulas, no mais recente massacre que abala os Estados Unidos.

O atirador, que cometeu suicídio, deixou um manifesto, vídeos online e centenas de páginas de escritos que os investigadores examinam em busca de um motivo.

"O atirador expressou ódio contra quase todos os grupos imagináveis", incluindo mexicanos, cristãos e judeus, disse o procurador interino de Minnesota, Joseph Thompson, em coletiva de imprensa.

"O coração do atirador estava cheio de ódio", acrescentou.

O único grupo que o agressor não odiava eram "os atiradores escolares e assassinos em massa mais notórios da história do nosso país", a quem o suspeito "idolatrava", segundo Thompson.

Em particular, "estava obcecado com a ideia de matar crianças".

O FBI (polícia federal americana) reuniu evidências "que demonstram que isso foi um ato de terrorismo interno motivado por uma ideologia cheia de ódio", escreveu seu diretor, Kash Patel, na rede X, nesta quinta-feira.

Duas crianças, de oito e dez anos, morreram nos bancos da igreja durante o ataque, enquanto o número de crianças feridas subiu para 15 nesta quinta-feira, informou o chefe de polícia da cidade, Brian O’Hara, em coletiva. Também ficaram feridas três pessoas com mais de 80 anos.

Uma criança está em estado crítico e um idoso está em condição grave sob cuidados médicos na clínica Hennepin, disse o CEO Thomas Klemond a jornalistas.

A polícia encontrou 116 cartuchos de fuzil e três cartuchos de espingarda na cena, assim como um cartucho que parecia ter ficado preso em uma pistola, detalhou O’Hara.

O atirador era uma pessoa de 23 anos que legalmente mudou seu nome em 2020 e se identificava como uma mulher transgênero, informaram as autoridades.

dl/mlm/atm/nn/am

Tópicos relacionados:

escola eua minneapolis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay