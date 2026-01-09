Manifestantes protestam novamente em Teerã, segundo vídeo verificado pela AFP

Manifestantes tomaram as ruas do Irã na noite desta sexta-feira (9), apesar do corte de internet e das ameaças das autoridades, segundo um vídeo verificado pela AFP gravado no distrito de Sadatabad, no noroeste de Teerã.

As imagens às quais a AFP teve acesso mostram pessoas fazendo um panelaço e gritando palavras de ordem contra o governo como "morte a Khamenei", em referência ao líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Também há buzinaço dos motoristas em sinal de apoio.

Outros vídeos publicados nas redes sociais mostram protestos parecidos em outras partes de Teerã. Canais em idioma farsi radicados fora do Irã divulgaram vídeos de manifestações na cidade de Mashhad (leste), em Tabriz (norte) e até mesmo na cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerã.

