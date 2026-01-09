Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manifestantes protestam novamente em Teerã, segundo vídeo verificado pela AFP

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 18:09

compartilhe

SIGA

Manifestantes tomaram as ruas do Irã na noite desta sexta-feira (9), apesar do corte de internet e das ameaças das autoridades, segundo um vídeo verificado pela AFP gravado no distrito de Sadatabad, no noroeste de Teerã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As imagens às quais a AFP teve acesso mostram pessoas fazendo um panelaço e gritando palavras de ordem contra o governo como "morte a Khamenei", em referência ao líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Também há buzinaço dos motoristas em sinal de apoio.

Outros vídeos publicados nas redes sociais mostram protestos parecidos em outras partes de Teerã. Canais em idioma farsi radicados fora do Irã divulgaram vídeos de manifestações na cidade de Mashhad (leste), em Tabriz (norte) e até mesmo na cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/jvb/dbh/rpr/am

Tópicos relacionados:

direito ira manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay