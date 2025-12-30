Assine
Morre aos 35 anos a jornalista Tatiana Schlossberg, neta de JFK

30/12/2025 19:01

A jornalista americana Tatiana Schlossberg, neta do presidente John F. Kennedy (1961-1963), morreu de câncer aos 35 anos, informou sua família nesta terça-feira (30).

Schlossberg era repórter de ciência e meio ambiente do jornal The New York Times e sofria de leucemia aguda.

"Nossa linda Tatiana morreu esta manhã. Ela estará sempre em nossos corações", escreveu sua família em um comunicado publicado na conta do Instagram da Fundação da Biblioteca JFK.

Schlossberg escreveu sobre seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda em maio de 2024, em um comovente ensaio para a revista The New Yorker, publicado em novembro.

"Nos últimos exames médicos, meu médico me disse que talvez me restasse um ano de vida", escreveu. "Meu primeiro pensamento foi que meus filhos, cujos rostos vivem permanentemente sob minhas pálpebras, não se lembrariam de mim".

Schlossberg publicou artigos em veículos renomados como The Atlantic e Vanity Fair. Em 2019, escreveu o premiado livro "Consumo invisível: o impacto ambiental que você não sabe que tem" (tradução livre).

Filha do designer Edwin Schlossberg e da diplomata Caroline Kennedy, ela deixa o marido, George Moran, e seus dois filhos.

