Promotores pedem 10 anos de prisão para ex-presidente sul-coreano por lei marcial

Promotores sul-coreanos solicitaram nesta sexta-feira (26) uma pena de 10 anos de prisão para o ex-presidente Yoon Suk Yeol por crimes relacionados à fracassada declaração de lei marcial no ano passado.

Yoon suspendeu brevemente o regime civil na Coreia do Sul em 3 de dezembro de 2024, a primeira vez que isso aconteceu em mais de quatro décadas, o que provocou grandes protestos e um confronto no Parlamento.

Desde que foi destituído do cargo em abril pelo Tribunal Constitucional, ele enfrenta vários julgamentos por ações relacionadas à declaração de lei marcial.

Os promotores pediram a pena de 10 anos de prisão por acusações que incluem obstrução da justiça, depois que Yoon supostamente excluiu membros do gabinete de uma reunião sobre sua decisão e, em janeiro, impediu que investigadores o detivessem.

Um tribunal de Seul deve anunciar a sentença sobre o caso no próximo mês, segundo a agência de notícias Yonhap.

Yoon afirmou neste mês que sua decisão de declarar a lei marcial estava justificada pela luta contra "atividades pró-China, pró-Coreia do Norte e traiçoeiras".

