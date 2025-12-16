Assine
Presidente eleito do Chile chama Maduro de 'narcoditador'

16/12/2025 12:41

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, classificou Nicolás Maduro como "narcoditador" nesta terça-feira (16), e disse que não se importa com as advertências do mandatário sobre suas políticas migratórias.

Kast enfrentou sua primeira briga midiática com Maduro dois dias após vencer o segundo turno presidencial com 58% dos votos contra a candidata de esquerda Jeannette Jara. 

"É um ditador, um narcoditador, que hoje está passando por momentos difíceis devido à pressão exercida pelos Estados Unidos e, certamente, por outros países, porque a exportação de drogas não é aceitável", disse Kast antes de viajar para a Argentina.

O líder de extrema direita respondeu desta forma ao alerta lançado por Maduro na segunda-feira: "Você pode ser seguidor de Hitler e ter sido educado nos valores de Hitler, você pode ser pinochetista convicto e confesso, mas 'cuidado' se tocar um fio de cabelo de um venezuelano. Os venezuelanos devem ser respeitados!".

Kast venceu as eleições com sua promessa de deportar os quase 340 mil migrantes irregulares que vivem no Chile, a maioria venezuelanos. 

O futuro presidente associa o aumento dos índices de criminalidade à migração irregular, sobretudo à irrupção de grupos criminosos estrangeiros, como o Tren de Aragua, de origem venezuelana, que os Estados Unidos declararam como organização terrorista.

"A migração venezuelana tem direitos", afirmou Maduro, recomendando que seus compatriotas retornem ao país.

Kast tomará posse em 11 de março como o primeiro presidente de extrema direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, há 35 anos. 

O presidente eleito é o caçula de 10 filhos de um casal de alemães que emigrou para o Chile. 

Investigações jornalísticas revelaram em 2021 que seu pai foi membro do partido nazista de Adolf Hitler. Kast, no entanto, afirmou que ele havia sido recrutado à força pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e negou que fosse nazista.

