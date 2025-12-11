Assine
Colômbia não descarta dar asilo a Maduro se ele deixar o poder, diz chanceler

11/12/2025 18:49

A Colômbia não descarta dar asilo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, se ele concordar em deixar o poder em meio a pressões dos Estados Unidos, assegurou a chanceler colombiana nesta quinta-feira (11).

O presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, pede uma transição democrática em Caracas, em meio a tensões entre Maduro e seu par americano, Donald Trump.

A chanceler colombiana, Rosa Villavicencio, manifestou que seu país poderia dar asilo ao presidente venezuelano caso chegue a um acordo com Washington. 

"Se essa saída implicar que ele deve viver em outro país ou pedir proteção, então a Colômbia não teria porque lhe dizer não", disse a diplomata em entrevista à rádio Caracol. 

Na quarta-feira, Petro assegurou que é "hora de uma anistia geral e de um governo de transição" na Venezuela.

Villavicencio insistiu em que essa "seria uma solução para a situação" que a região vive no âmbito da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe para combater o narcotráfico. Maduro denuncia que essa estratégia tem como objetivo derrubá-lo.

"Mas [essa] é uma decisão que os Estados Unidos e o governo Maduro devem tomar em uma negociação", insistiu a chanceler.

Embora tenha lhe oferecido asilo, Villavicencio assegurou que o presidente venezuelano talvez preferisse escolher um lugar "mais distante e mais tranquilo" para morar se deixar Caracas.

A posição de Petro, aliado de Maduro e crítico de Trump, coincide com a entrega em Oslo do Nobel da Paz para a líder opositora venezuelana María Corina Machado.

Em novembro, a chanceler Villavicencio disse à Bloomberg que Maduro estava "prestes a aceitar" uma "transição" após alcançar um acordo no qual foi estipulado que não iria "para a prisão".

Depois, afirmou que suas palavras foram mal interpretadas.

A Colômbia não reconheceu as eleições de 2024 na Venezuela, nas quais Maduro foi eleito pela terceira vez, mas mantém relações diplomáticas com Caracas.

