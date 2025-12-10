EUA apreendem navio petroleiro perto da Venezuela, diz Trump
Segundo a agência Reuters, o navio foi capturado em operação liderada pela Guarda Costeira dos EUA
compartilheSIGA
Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro perto da Venezuela, disse o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Como vocês provavelmente sabem, acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande... o maior já apreendido, na verdade... vocês verão isso mais tarde e conversaremos sobre isso com outras pessoas", disse Trump a jornalistas durante um evento na Casa Branca.
Leia Mais
A agência de notícias Reuters afirma que o petroleiro foi apreendido em uma operação liderada pela Guarda Costeira dos EUA, segundo três autoridades americanas ouvidas sob anonimato.
A ação ocorre em um momento em que os EUA vêm reforçando sua presença militar no Caribe, em uma operação que, segundo o governo americano, visa combater o narcotráfico.
O governo venezuelano diz acreditar que os EUA estão tentando depor o presidente Nicolás Maduro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A BBC News solicitou um posicionamento do governo venezuelano.
Essa reportagem está em atualização