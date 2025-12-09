5 mosteiros pelo mundo que foram construídos em locais inacreditáveis

A imagem de uma igreja solitária no topo de uma rocha de 40 metros na Geórgia despertou a curiosidade de muitas pessoas, mas este não é um caso único. Pelo mundo, existem diversos outros templos e santuários construídos em locais que desafiam a lógica e a gravidade, erguidos como símbolos de fé e isolamento.

Essas construções, muitas vezes acessíveis apenas por trilhas íngremes ou escadarias esculpidas na pedra, continuam a fascinar pela engenhosidade de seus construtores e pela beleza de suas localizações remotas. Confira abaixo cinco mosteiros que, assim como a igreja georgiana, foram construídos em lugares inacreditáveis.

Mosteiros de Meteora, Grécia

Na região da Tessália, na Grécia, um conjunto de pilares de arenito chega a atingir 600 metros de altura. No topo dessas rochas, monges ortodoxos construíram 24 mosteiros a partir do século 14, buscando refúgio e proximidade com o céu. O nome Meteora, que significa "suspenso no ar" ou "no meio do céu", é uma descrição perfeita para o local.

Originalmente, o acesso era feito por um sistema de cordas, redes e cestos, que içavam monges e suprimentos. Hoje, dos seis mosteiros que ainda funcionam, a maioria pode ser alcançada por escadas e pontes, mas a paisagem continua a impressionar quem visita o Patrimônio Mundial da Unesco.

Mosteiro Ninho do Tigre, Butão

Pendurado em um penhasco a 900 metros acima do vale de Paro, o Mosteiro Taktsang, ou Ninho do Tigre, é o cartão-postal mais famoso do Butão. A construção parece se fundir com a rocha, criando uma das imagens mais icônicas de templos budistas no mundo.

A lenda conta que o Guru Rinpoche, que introduziu o budismo no país, voou até o local no dorso de uma tigresa no século 8 para meditar. Chegar lá exige uma caminhada de duas a três horas por uma trilha íngreme, uma peregrinação que recompensa os visitantes com vistas espetaculares.

Mosteiro de Sumela, Turquia

Esculpido na face de um penhasco íngreme no Parque Nacional Altindere, na Turquia, o Mosteiro de Sumela é um complexo de igrejas, capelas e alojamentos. Fundado por volta do ano 386, o local foi um importante centro religioso até ser abandonado em 1923.

A estrutura impressiona por sua integração com a montanha e pelos afrescos que decoram o interior da Igreja da Rocha. Após um período de restauração, o mosteiro reabriu como um museu e atrai milhares de turistas todos os anos.

Mosteiro de Phugtal, Índia

No remoto vale de Zanskar, na região do Ladakh, o Mosteiro de Phugtal parece uma colmeia gigante construída na entrada de uma caverna natural. Fundado no início do século 12, este templo budista é um dos mais isolados da Índia, sendo acessível apenas a pé por uma trilha que pode levar dias para ser percorrida.

A estrutura é feita de barro e madeira e abriga cerca de 70 monges. Sua localização remota garantiu a preservação de sua cultura e tradições ao longo dos séculos, longe da influência do mundo moderno.

Mosteiro de São Jorge, Cisjordânia

No meio do deserto da Judeia, o Mosteiro de São Jorge de Coziba fica pendurado nas falésias do Wadi Qelt. Construído originalmente no século 4, o local foi erguido ao redor de uma caverna.

A estrutura de pedra com suas cúpulas azuis contrasta com a paisagem árida do deserto. O mosteiro ainda é habitado por monges ortodoxos gregos, e o acesso é feito por uma ponte para pedestres que cruza o vale, proporcionando uma experiência de isolamento e espiritualidade.

