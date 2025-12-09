ONU expressa preocupação por aparente repressão após incêndio em Hong Kong
compartilheSIGA
A ONU expressou nesta terça-feira(9) sua preocupação com a aplicação das "draconianas" leis de segurança nacional pelas autoridades de Hong Kong contra pessoas que exigem responsabilização pelo pior incêndio ocorrido na cidade em décadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O balanço do incêndio que devastou um complexo residencial no mês passado subiu para 160 mortos após a identificação de mais um corpo, informou a polícia nesta terça-feira, acrescentando que seis pessoas ainda estavam desaparecidas.
As autoridades afirmam que as chamas se propagaram rapidamente através das redes plásticas que cobriam os andaimes de bambu instalados para obras e que não atendiam às normas de resistência ao fogo.
"Os habitantes de Hong Kong exigem legitimamente respostas e que os culpados sejam responsabilizados, para que as centenas de vítimas sejam devidamente indenizadas e para que uma tragédia assim não volte a ocorrer", declarou em um comunicado Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos.
A dissidência em Hong Kong foi praticamente sufocada desde a instauração por parte de Pequim da lei de segurança nacional, após as manifestações multitudinárias e, por vezes, violentas de 2019.
Após o incêndio de 26 de novembro, as autoridades alertaram contra aqueles que "se aproveitam da tragédia" e prenderam quatro pessoas por sedição.
"Estou profundamente preocupado com as informações de que estão sendo aplicadas leis draconianas de segurança nacional contra pessoas que publicamente exigiram uma investigação transparente e independente, uma revisão do controle das construções, a responsabilização do governo e apoio aos residentes afetados", indicou Türk.
"Os efeitos cumulativos desses textos refletem uma erosão sistêmica dos direitos humanos", declarou o alto comissário, instando as autoridades "a abandonarem os processos judiciais contra aqueles que exigem responsabilização" pelo incêndio.
rjm/ag/hgs/mb/jc/aa