UE autoriza compra pela Mars do grupo Kellanova das batatas Pringles

A União Europeia anunciou, nesta segunda-feira (8), que autorizou a compra pela americana Mars de sua compatriota Kellanova, que possui, entre outros, as batatas chips Pringles e alguns produtos de cereais vendidos sob a marca Kellogg's.

A Comissão Europeia, que abriu neste verão uma investigação sobre esta transação de 31 bilhões de euros (195 bilhões de reais), anunciada em agosto de 2024, afirmou que concluiu que não causaria problemas de concorrência na Europa.

A Comissão havia justificado sua investigação indicando que estava preocupada com o risco de que a operação provocasse aumentos de preços para os consumidores, aumentando o poder de pressão da Mars nas negociações tarifárias com os distribuidores.

Mas a Comissão considerou por fim que "os produtos da Kellanova que serão adicionados ao portfólio de marcas da Mars não reforçarão seu poder de negociação".

Além da famosa barra de chocolate, a Mars também produz os Twix e Snickers, os bombons de chocolate M&Ms e os alimentos para animais Whiskas e Royal Canin.

A aquisição da Kellanova facilitará sua expansão para os snacks salgados.

A Kellanova surgiu da cisão em 2023 do antigo grupo americano Kellogg em duas empresas distintas.

Por um lado, a WK Kellogg manteve as atividades de cereais para o café da manhã na América do Norte (Kellogg's Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran...). O grupo italiano Ferrero anunciou neste verão que deseja comprar esta empresa por 3,1 bilhões de dólares (16,8 bilhões de reais).

Por outro lado, a Kellanova herdou marcas de cereais a nível internacional, e linhas de salgados e doces, entre elas as batatas fritas Pringles, biscoitos Cheez-It e os Pop-Tarts.

fpo/abx/eg/mb/dd