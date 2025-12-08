Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE autoriza compra pela Mars do grupo Kellanova das batatas Pringles

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 13:53

compartilhe

SIGA

A União Europeia anunciou, nesta segunda-feira (8), que autorizou a compra pela americana Mars de sua compatriota Kellanova, que possui, entre outros, as batatas chips Pringles e alguns produtos de cereais vendidos sob a marca Kellogg's.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Comissão Europeia, que abriu neste verão uma investigação sobre esta transação de 31 bilhões de euros (195 bilhões de reais), anunciada em agosto de 2024, afirmou que concluiu que não causaria problemas de concorrência na Europa.

A Comissão havia justificado sua investigação indicando que estava preocupada com o risco de que a operação provocasse aumentos de preços para os consumidores, aumentando o poder de pressão da Mars nas negociações tarifárias com os distribuidores.

Mas a Comissão considerou por fim que "os produtos da Kellanova que serão adicionados ao portfólio de marcas da Mars não reforçarão seu poder de negociação".

Além da famosa barra de chocolate, a Mars também produz os Twix e Snickers, os bombons de chocolate M&Ms e os alimentos para animais Whiskas e Royal Canin.

A aquisição da Kellanova facilitará sua expansão para os snacks salgados.

A Kellanova surgiu da cisão em 2023 do antigo grupo americano Kellogg em duas empresas distintas.

Por um lado, a WK Kellogg manteve as atividades de cereais para o café da manhã na América do Norte (Kellogg's Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran...). O grupo italiano Ferrero anunciou neste verão que deseja comprar esta empresa por 3,1 bilhões de dólares (16,8 bilhões de reais).

Por outro lado, a Kellanova herdou marcas de cereais a nível internacional, e linhas de salgados e doces, entre elas as batatas fritas Pringles, biscoitos Cheez-It e os Pop-Tarts.

fpo/abx/eg/mb/dd 

Tópicos relacionados:

alimentacao alimentos empresas eua ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay