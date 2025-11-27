Homem morre depois de ficar preso em caixa de doação de roupas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem morreu depois de ficar preso em uma caixa de doação de roupas no Texas, nos Estados Unidos, na madrugada de segunda-feira (24/11). Em um pedido desesperado de ajuda, ele conseguiu ligar para o serviço de emergência. “Não consigo respirar!”, clamou.

A caixa estava atrás de um centro comercial. Embora o resgate tenha chegado ao local em poucos minutos, não foi possível salvá-lo a tempo.

Segundo as autoridades, o homem ficou preso em uma posição desajeitada que comprometeu sua respiração. Uma das causas apontadas é o design do contêiner, que é feito para impedir que itens doados sejam retirados.

Ainda não está claro por que ele entrou na caixa, mas uma das hipóteses é que estivesse em situação de rua. A polícia aproveitou o caso para emitir um alerta destacando que esses coletores não devem ser acessados e foram projetados para evitar isso.

A Arms for Hope, organização cristã sem fins lucrativos responsável pelo contêiner, afirmou em nota que estava ciente da morte. “Nossos corações e orações estão com o indivíduo e seus entes queridos durante este momento difícil”, disse a entidade.

Outros casos

A tragédia no Texas não é um caso isolado. Recentemente, uma mulher morreu em Lodi, na Califórnia, também nos Estados Unidos, após ficar com a cabeça presa em uma caixa de doação de roupas.

Em outro episódio, na Flórida (EUA), uma segunda mulher também perdeu a vida ao tentar pegar roupas ou sapatos doados, ficando parcialmente presa na abertura do contêiner.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.