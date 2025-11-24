Homem fica com raspadinha descartada por cliente e ganha R$ 5,4 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos ganhou US$ 1 milhão (no câmbio de hoje, R$ 5,4 milhões) na loteria depois de outro cliente ter 'descartado' o bilhete premiado.



O homem, que preferiu não se identificar, ganhou o prêmio máximo de um jogo de raspadinha chamado "Blazing Suits". A informação foi divulgada pela Loteria de Michigan, nos Estados Unidos.



Havia um bilhete de Blazing Suits deixado de lado no balcão que outra pessoa decidiu não comprar, então eu comprei. Quando raspei o bilhete, não conseguia acreditar: era o ganhador de 1 milhão de dólares! Nunca imaginei que ganharia um prêmio tão grande na loteria, então isso é realmente uma bênção.

O bilhete premiado foi comprado em Detroit. O vencedor escolheu receber o valor à vista de aproximadamente US$ 693 mil (após impostos), em vez de receber parcelas anuais.



Ele pretende guardar e aplicar o dinheiro, segundo a Loteria. "Ganhar é uma sensação incrível, mas também gera muita pressão, porque a mente começa a pensar em todas as coisas diferentes que dá para fazer com essa quantia", disse o milionário anônimo.



COMO FUNCIONA O JOGO DO PRÊMIO



No Blazing Suits, lançado em junho, cada bilhete de US$ 10 dá chance de prêmios de US$ 10 até US$ 1 milhão. Os jogadores já ganharam mais de US$ 14 milhões com esse jogo, segundo informou a Loteria de Michigan. Ainda restam mais de US$ 32 milhões em prêmios, incluindo dois máximos de US$ 1 milhão e 15 de US$ 2.000.