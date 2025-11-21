Saiba quais são os produtos beneficiados pelo fim da tarifa de 40% de Trump
A retirada da sobretaxa de 40% sobre produtos agrícolas vai impactar o agronegócio brasileiro; saiba quais setores foram beneficiados
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou, nessa quinta-feira (20/11), a remoção da sobretaxa de 40%, que incidia sobre uma lista específica de produtos agrícolas brasileiros. A medida, com efeito retroativo a 13 de novembro foi comemorada pelo presidente Lula e representa um avanço nas relações comerciais.
É importante ressaltar que produtos industriais como aço, alumínio, madeira e calçados não foram contemplados pela medida e continuam enfrentando a sobretaxa de 40%. As negociações para a revisão dessas tarifas seguem em andamento entre os dois governos.
Quais produtos agrícolas foram beneficiados?
Café: Principal produto beneficiado, o café brasileiro, que enfrentava uma tarifa total de quase 50%, agora terá sua alíquota reduzida para a faixa de 0% a 10%. A mudança deve impulsionar as vendas do maior produtor mundial de café para os EUA.
Carne bovina: A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), celebrou redução da tarifa sobre a carne bovina. A medida torna o produto nacional mais competitivo no mercado norte-americano.
Frutas tropicais: Itens como banana e manga foram incluídos na lista de isenção. A medida abre portas para que os produtores brasileiros de frutas frescas possam competir em melhores condições no varejo dos EUA, que tem alta demanda por esses produtos.
Cacau, chá e especiarias: Outros produtos do agronegócio, como cacau, chá e diversas especiarias, também foram isentos da sobretaxa de 40%, o que ajuda a diversificar a pauta de exportações agrícolas do Brasil para o mercado norte-americano.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria