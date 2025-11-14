Governo dos Estados Unidos tenta bloquear novo mapa eleitoral na Califórnia

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ações legais para bloquear o plano da Califórnia, aprovado por ampla maioria, que pretende redesenhar temporariamente seus distritos eleitorais e favorecer o Partido Democrata nas eleições de meio de mandato de 2026.

Segundo a ação, a proposta, conhecida como Proposição 50, incorre em "manipulação racial de distritos", em violação à 14ª Emenda da Constituição.

Em um comunicado, a procuradora-geral Pam Bondi qualificou o plano como uma "descarada manobra para usurpar o poder, que atropela os direitos civis e zomba do processo democrático", afirmou a procuradora-geral americana Pam Bondi em um comunicado.

Os eleitores da Califórnia apoiaram o plano por ampla maioria, resultado que foi interpretado como uma importante vitória para o governador Gavin Newsom, que consolida sua projeção como figura de destaque do Partido Democrata ao desafiar abertamente o presidente republicano Donald Trump.

A Proposição 50 contempla uma redistribuição temporária dos distritos eleitorais que poderia conceder ao Partido Democrata cinco cadeiras adicionais na disputa pelo controle do Congresso nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

Newsom e seus aliados democratas promoveram a iniciativa como uma forma de "enfrentar Trump" e equilibrar a disputa, depois que os republicanos do Texas aprovaram uma própria redistribuição de distritos.

ceg/tc/meb/pc/fp