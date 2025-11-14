Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo dos Estados Unidos tenta bloquear novo mapa eleitoral na Califórnia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 06:40

compartilhe

SIGA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ações legais para bloquear o plano da Califórnia, aprovado por ampla maioria, que pretende redesenhar temporariamente seus distritos eleitorais e favorecer o Partido Democrata nas eleições de meio de mandato de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a ação, a proposta, conhecida como Proposição 50, incorre em "manipulação racial de distritos", em violação à 14ª Emenda da Constituição.

Em um comunicado, a procuradora-geral Pam Bondi qualificou o plano como uma "descarada manobra para usurpar o poder, que atropela os direitos civis e zomba do processo democrático", afirmou a procuradora-geral americana Pam Bondi em um comunicado.

Os eleitores da Califórnia apoiaram o plano por ampla maioria, resultado que foi interpretado como uma importante vitória para o governador Gavin Newsom, que consolida sua projeção como figura de destaque do Partido Democrata ao desafiar abertamente o presidente republicano Donald Trump.

A Proposição 50 contempla uma redistribuição temporária dos distritos eleitorais que poderia conceder ao Partido Democrata cinco cadeiras adicionais na disputa pelo controle do Congresso nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

Newsom e seus aliados democratas promoveram a iniciativa como uma forma de "enfrentar Trump" e equilibrar a disputa, depois que os republicanos do Texas aprovaram uma própria redistribuição de distritos.

ceg/tc/meb/pc/fp

Tópicos relacionados:

california eleicoes eua lei politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay