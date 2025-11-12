Assine
Sensação chinesa da natação Yu Zidi bate recorde da Ásia nos 200m medley aos 13 anos

12/11/2025 13:02

A sensação chinesa da natação Yu Zidi, de apenas 13 anos, voltou a impressionar ao bater na terça-feira (11) o recorde da Ásia na prova dos 200 metros medley.

A jovem nadadora marcou o tempo de 2:07.41 nos Jogos Nacionais da China, um evento poliesportivo que é realizado a cada quatro anos e cuja edição de 2025 acontece na cidade de Shenzen.

O recorde asiático anterior (2:07.57) havia sido estabelecido pela também chinesa Ye Shiwen, durante os Jogos Olímpicos de Londres-2012, meses antes do nascimento de Yu Zidi. 

A nova marca é a nona melhor de todos os tempos e a segunda melhor do ano, atrás da recordista mundial, a canadense Summer McIntosh, de 19 anos.

Yu Zidi melhorou em quase dois segundos seu melhor tempo pessoal, estabelecido no Mundial de Singapura, em julho.

Na ocasião, ela se tornou a nadadora mais jovem da história a conquistar uma medalha na história da competição, com o bronze no revezamento 4x200m estilo livre.

Além disso, foi a quarta colocada em três provas individuais: 400m medley, 200m borboleta e 200m medley.

"Estou muito feliz, super emocionada. Não esperava conseguir um resultado tão bom", confessou Yu Zidi à televisão pública chinesa CCTV após a vitória.

Sua atuação causou grande comoção na China. Nesta quarta-feira (12), a hashtag relacionada à sua vitória e ao seu novo recorde asiático havia sido visualizada 11 milhões de vezes na plataforma Weibo.

Quando perguntada pela CCTV sobre como lida com a notoriedade, Yu Zidi simplesmente respondeu que "treina muito".

Tópicos relacionados:

