Programa de refeições gratuitas na Indonésia deixa milhares com intoxicação alimentar

12/11/2025 10:04

O ambicioso programa do governo da Indonésia para oferecer refeições gratuitas e combater a desnutrição no país provocou quase metade dos casos de intoxicação alimentar registrados em 2025, informou um membro do Poder Executivo nesta quarta-feira (12).

Milhares de pessoas ficaram doentes desde o lançamento do plano promovido pelo presidente Prabowo Subianto, que iniciou suas atividades em janeiro e segue em curso.

Dadan Hindayana, diretor da agência BGN que supervisiona o programa, explicou no Parlamento que mais de 11.000 pessoas sofreram intoxicações em todo o país desde que o programa foi lançado, incluindo mais de 600 que foram hospitalizadas.

Dos 441 casos de intoxicação alimentar registrados, "o programa de refeições gratuitas representa 211 incidentes, ou 48% dos casos", declarou. Metade deles está associada à contaminação por E. coli, acrescentou. 

Atualmente, mais de 14.000 cozinhas operam em todo o país no âmbito do programa que, segundo Dadan, até novembro havia alimentado mais de 42 milhões de pessoas. 

A insegurança alimentar continua sendo um problema persistente na Indonésia, onde o atraso no crescimento infantil devido à desnutrição afeta mais de 20% das crianças.

