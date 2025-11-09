Assine
Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/11/2025 08:15

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas anunciou que entregará neste domingo (9) os restos mortais do oficial israelense Hadar Goldin, que faleceu em 2014 em Gaza.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem em um túnel na cidade de Rafah, às 14h00" (9h00 de Brasília), escreveu o grupo armado em um comunicado publicado no Telegram.

Israel deverá confirmar, uma vez recebidos, a identidade dos restos mortais do oficial, que tinha 23 anos.

O militar morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma missão de reconhecimento com sua unidade em um túnel perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante uma guerra anterior no território palestino.

bur-jd/hgs/pc/fp

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

