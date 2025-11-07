Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel agradece ao México por desmantelar complô 'liderado pelo Irã' contra sua embaixadora

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 13:09

compartilhe

SIGA

Israel agradeceu, nesta sexta-feira (7), às autoridades mexicanas por desmantelarem um complô "liderado pelo Irã" para atacar a embaixadora israelense no México.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta de planejar o assassinato da embaixadora israelense no México, uma operação que um funcionário americano de alto escalão afirmou ter sido iniciada no fim de 2024 por uma unidade da Guarda Revolucionária e que foi frustrada este ano.

"Agradecemos aos serviços de segurança e à polícia do México por desmantelarem uma rede terrorista liderada pelo Irã que buscava atacar a embaixadora de Israel", declarou o Ministério israelense das Relações Exteriores em um comunicado.

mj-acc/an/meb/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira israel mexico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay