Internacional

Trump diz que benefícios de ajuda alimentar não serão distribuídos até o fim da paralisação do governo

AFP
AFP
04/11/2025 14:14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (4) que a assistência alimentar, da qual milhões de americanos dependem, só será distribuída após o fim da paralisação do governo, embora sua administração tivesse indicado, um dia antes, que benefícios parciais seriam concedidos. 

Trump declarou em sua plataforma Truth Social que os benefícios do SNAP "serão concedidos somente quando os democratas da esquerda radical reabrirem o governo, o que eles podem fazer facilmente, e não antes". 

Os Estados Unidos enfrentam um período de impasse orçamentário e paralisação de serviços públicos que caminha para se tornar o mais longo de sua história, devido à falta de acordo entre republicanos e democratas no Congresso.

