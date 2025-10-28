Assine
SECRETÁRIO REPETE RETÓRICA

EUA matam 14 em novos ataques a 4 barcos no Pacífico, perto da Colômbia

Secretário de Defesa do Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os ataques - três, que atingiram quatro embarcações - foram realizados em águas internacionais

28/10/2025 12:55

Imagem de barcos destruídos no Pacífico pro ataque dos EUA
A publicação do secretário repete a retórica de anúncios anteriores ao equiparar os supostos narcotraficantes a terroristas crédito: Reprodução X/Pete Hegseth

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa do Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta terça-feira (28) que as Forças Armadas destruíram mais quatro embarcações no oceano Pacífico, perto da costa da Colômbia, supostamente tripuladas por narcotraficantes. Segundo ele, 14 pessoas morreram e uma sobreviveu. 

Leia Mais

Hegseth afirmou que os ataques - três, que atingiram quatro embarcações - foram realizados em águas internacionais. O anúncio eleva o total de ataques na região a 14 desde setembro, com 57 mortos. 

"O Departamento passou mais de DUAS DÉCADAS defendendo outros países. Agora, estamos defendendo o nosso próprio. Esses narcoterroristas mataram mais americanos do que a Al-Qaeda, e serão tratados da mesma forma. Nós vamos rastreá-los, mapear suas redes, e então, vamos caçá-los e eliminá-los", escreveu Hegseth ao publicar o vídeo do ataque. 

A publicação do secretário repete a retórica de anúncios anteriores ao equiparar os supostos narcotraficantes a terroristas, algo que o presidente Donald Trump tem feito desde que voltou à Casa Branca e tem sido usado pelo seu governo para justificar as ações militares. Não há, contudo, evidências de que os alvos eram de fato ligados a traficantes, e a explicação, frágil à luz do direito internacional, é criticada por governos da região e opositores americanos.

