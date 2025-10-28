EUA matam 14 em novos ataques a 4 barcos no Pacífico, perto da Colômbia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa do Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta terça-feira (28) que as Forças Armadas destruíram mais quatro embarcações no oceano Pacífico, perto da costa da Colômbia, supostamente tripuladas por narcotraficantes. Segundo ele, 14 pessoas morreram e uma sobreviveu.



Hegseth afirmou que os ataques - três, que atingiram quatro embarcações - foram realizados em águas internacionais. O anúncio eleva o total de ataques na região a 14 desde setembro, com 57 mortos.



Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"O Departamento passou mais de DUAS DÉCADAS defendendo outros países. Agora, estamos defendendo o nosso próprio. Esses narcoterroristas mataram mais americanos do que a Al-Qaeda, e serão tratados da mesma forma. Nós vamos rastreá-los, mapear suas redes, e então, vamos caçá-los e eliminá-los", escreveu Hegseth ao publicar o vídeo do ataque.



A publicação do secretário repete a retórica de anúncios anteriores ao equiparar os supostos narcotraficantes a terroristas, algo que o presidente Donald Trump tem feito desde que voltou à Casa Branca e tem sido usado pelo seu governo para justificar as ações militares. Não há, contudo, evidências de que os alvos eram de fato ligados a traficantes, e a explicação, frágil à luz do direito internacional, é criticada por governos da região e opositores americanos.

