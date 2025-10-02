Assine
overlay
Início Internacional
TEMPLO JUDAICO

Ataque em sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deixa ao menos 4 feridos; o que se sabe

Testemunhas viram carro dirigindo em direção ao público

Publicidade
Carregando...
BBC
BBC
Repórter
02/10/2025 08:53

compartilhe

SIGA
x
Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra
Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra crédito: PA Media

Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Crumpsall, bairro de Manchester, na Inglaterra. O caso ocorreu no Yom Kippur — o dia mais sagrado do calendário religioso judaico.

O suspeito foi baleado pela polícia. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, afirma que o suspeito "provavelmente" foi morto. Ele disse para as pessoas evitarem a região no momento, pois se trata de "um incidente sério."

A polícia foi chamada à Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park às 9h31 (5h31 no horário de Brasília) por uma pessoa que testemunhou um carro sendo jogado em direção a um grupo e também um homem sendo esfaqueado.

As vítimas estão sendo atendidas por médicos no local.

Essa reportagem está sendo atualizada.

Viaturas e pessoas caminham ao redor de corpo no chão, em Manchester, na Inglaterra
PA Media
Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra

Tópicos relacionados:

ataque internacional israel judeus manchester sinagoga suspeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay