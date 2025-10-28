Assine
overlay
Início Internacional
TECNOLOGIA E IDEOLOGIA

Musk lança site para competir com Wikipédia, que ele acusa de viés ideológico

Wikipédia, criada em 2001, é uma enciclopédia colaborativa administrada por voluntários, cujas páginas podem ser escritas por usuários da internet

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 08:53 - atualizado em 28/10/2025 09:42

compartilhe

SIGA
x
Elon Musk é primeira pessoa a atingir patrimônio de meio trilhão de dólares, segundo lista de bilionários da Forbes
Musk lança site para competir com Wikipédia, que ele acusa de viés ideológico crédito: BBC Geral

A empresa xAI de Elon Musk lançou, na segunda-feira (27), a Grokipedia para competir com a Wikipédia, a enciclopédia digital colaborativa criada em 2001, que ele acusou de viés ideológico de esquerda. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A versão 0.1 do site já contava com mais de 885.000 artigos até a tarde de segunda-feira, em comparação com os mais de sete milhões de artigos da Wikipédia em sua versão em inglês. 

O lançamento do site por Musk veio com a promessa de uma nova versão 1.0 que, segundo o empresário, será "dez vezes melhor" do que o site atual, que já é, segundo ele, "melhor do que a Wikipédia". 

"O objetivo do Grok e da Grokipedia.com é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Nunca seremos perfeitos, mas ainda assim lutaremos por esse objetivo", escreveu Musk em sua conta na rede social X. 

O lançamento da Grokipedia estava previsto para o final de setembro, mas o empresário americano o adiou para "eliminar a propaganda", explicou Musk em outra publicação no X. 

Musk tem sido um constante crítico da Wikipédia. Em 2024, ele acusou o site de ser "controlado por ativistas de extrema esquerda" e pediu o fim das doações à plataforma. Em agosto, ele declarou que a Wikipédia não poderia ser "usada como fonte definitiva" porque "seu controle editorial tem um viés extremamente esquerdista". 

Leia Mais

O conteúdo da Grokipedia é gerado por inteligência artificial (IA) e pelo assistente de IA generativa Grok.

Um artigo da Grokipedia sobre Musk indica, por exemplo, que o CEO da Tesla e da SpaceX fomentou "debates mais amplos sobre progresso tecnológico, declínio demográfico e vieses institucionais, muitas vezes por meio do X". 

O artigo também acrescenta que ele fez isso em meio a "críticas da mídia tradicional, que demonstra uma inclinação à esquerda em sua cobertura". 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Wikipédia, criada em 2001, é uma enciclopédia colaborativa administrada por voluntários, financiada em grande parte por doações e cujas páginas podem ser escritas ou editadas por usuários da Internet. 

A empresa afirma ter um "ponto de vista neutro" em seu conteúdo.

Tópicos relacionados:

elon-musk eua ia ideologia internet tecnologia wikipedia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay